Kasahstan valmistub 16. detsembril tähistama iseseisvumise 25. aastapäeva. Kogu selle aja on riiki valitsenud Nursultan Nazarbajev, kes Kasahstani kompartei keskkomitee esimese sekretärina valiti esimest korda presidendiks juba 24. aprillil 1990.

Nursultan Nazarbajev juhib Kasahstani karmi käega alates 1989. aastast ja mida aeg edasi, seda enam teda ülistatakse. Sel nädalal jõuti nii kaugele, et parlamendi mõlema koja ühisistungil kiideti heaks ettepanek anda Kasahstani pealinnale Astanale presidendi nimi.

Mullu 26. aprillil võitis Nazarbajev juba viiendad presidendivalimised järjest. Tema poolt hääletas 97,75% valimas käinutest. Opositsioon kandidaati välja ei pannud, sest ei näinud asjal mõtet.

Pärast valimistulemuste selgumist lubas Nursultan Nazarbajev suuresõnaliselt, et hakkab tööle topeltenergiaga ja viib Kasahstani maailma 30 arenenuma riigi sekka. Deutsche Welle kommenteeris Nazarbajevi valimisvõitu sõnadega: "Mitte midagi uut Kasahstanis."

Isikukultus areneb ennaktempos

Tuleb aga tõdeda, et üht-teist uut on ikka küll – ennaktempos areneb 76aastase Nursultan Nazarbajevi isikukultus.

15. novembril teatas Kasahstani keskpank, et 1. detsembril lastakse käibele rahatäht, mida kaunistab presidendi pilt. Ametlikult peetakse seda rahatähte, mille nominaalväärtus on 10 000 tenget, küll suveniiriks, kuid seda saab kasutada ametliku maksevahendina. Nazarbajevi pildiga rahatähe tiraaž on 100 000.

UUS RAHATÄHT: 1. detsembril laseb Kashstani keskpank käibele presidendi pildiga rahatähe. (Reuters / Scanpix)

Läinud nädalavahetusel said Kasahstani elanikud teada, et nende presidendil on geneetiline side Tšingis-khaaniga.

23. novembril peeti pealinnas Astanas Kasahstani parlamendi kahe koja erakorralist ühisistungit. Parlamendi alamkoja mažilisi saadik Kuanõš Sultanov luges ette resolutsiooniprojekti, milles oli ettepanek nimetada Kasahstani pealinn Astana ümber president Nursultan Nazarbajevi järgi.

"Ma arvan, et Astana on ära teeninud Kasahstani vabariigi esimese presidendi nime," rõhutas Sultanov. Ta pakkus välja, et Astanast võiks saada Nursultan.

Teine saadik, Zagila Balijeva tegi ettepaneku panna Astanale nimeks Nazarbajev.

Mažilisi saadik Pavel Kazantsev arvas, et lõpliku otsuse Astana ümbernimetamise kohta saab langetada lähema kuu jooksul.

Kasahstani konstitutsiooninõukogu juht Igor Rogov kinnitas, et Nazarbajevi teened riigi arendamisel tuleks sisse kirjutada ka konstitutsiooni preambulasse.

Resolutsiooniprojekti Astana ümbernimetamisest presidendi järgi toetasid kõik senati liikmed ning 104 mažilisi liiget 107st.

Tasub meenutada, et Astana ümbernimetamise ettepanek ei ole sugugi uus. Seda on pakutud 2008. ja 2013. aastal, kuid Nursultan Nazarbajev ei olnud nõus.

Seekord on aga šansid paremad. Nazarbajev on saanud vanemaks ja riik valmistub tähistama iseseisvuse väljakuulutamise 25. aastapäeva. Seetõttu on lähipäevil tõenäoliselt oodata töökollektiivide ja loomeintelligentsi avalikke pöördumisi, milles avaldatakse pealinna ümbernimetamisele toetust.

Tõenäosus ettepaneku läbiminekuks on 97,75% (Nazarbajevi toetajate hulk viimastel presidendivalimistel), ironiseeris ajaloolane ja poliitikaekspert Aidos Sarõm.

Nursultan või Nazarbajev oleks Astanale juba viies nimi. Varem on olnud need Akmolinsk, Tselinograd ja Akmola.

Praegu kannab Nazarbajevi nime Astanas 2010. aastal avatud ülikool ja mäetipp – 1998. aastal nimetati Komsomoli mäetipp Nazarbajevi mäetipuks.

President: olen täis jõudu ja energiat

Nursultan Nazarbajev kommenteeris agentuurile Bloomberg antud intervjuus kuulujutte, mille järgi ta plaanib võimu üle anda oma lastele.