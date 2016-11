Nädala algul psühhoosihoo tõttu haiglasse viidud Kanye West ei pääsenud ameeriklaste armastatud tänupühadeks koju, kuna tema seisund ei piirdu vaid üleväsimuse ja vedelikupuudusega, kirjutab Daily Mail.

39aastane räppar toimetati esmaspäeval kanderaami külge aheldatud California ülikooli (LA) meditsiinikeskusesse uuringutele. Eralennukiga järgnes talle šokeeritud abikaasa Kim Kardashian.

Kuigi räpistaari esindajad väitsid, et West kannatab unetuse ja üleväsimuse all, mis tõid kaasa murdumise, on olukord TMZ.comi teatel hullem. Kanye probleemide juured ulatuvat märksa sügavamale. Räppari vaimne seisund olevat nii halb, et ilmselt katab kindlustus 21 ärajäänud kontserdi kahjumi, kuna tegu on tõsise haigusega.