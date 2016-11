Geeli ja sprei kvaliteet on sama.

Tihti usume, et higilõhna eest oleme kaitstud pigem spreid või siis hoopis geeldeodoranti kasutades. Tegelikult valides ühe firma toote on see täpselt sama kvaliteediga ning me ei peaks uskuma sellisel juhul, et tema vorm võib anda parema või halvema kvaliteedi.

Deodoranti ei tohiks teistega jagada.

Tihtipeale arvame, et taoline hoiatus on lihtsalt kellegi kolmanda välja mõeldud ja viskame enda pudeli sõbrannale koheselt, kui ta seda vähegi vajab. Tegelikult kannavad deodorandid endaga suuresti baktereid, mida nii üksteisele teadmatult levitada võime.

Peale raseerimist peaksime olema enam ettevaatlikumad.

Enamikud meist armastavad deodoranti peale kandma peale raseerimist. Tuleks aga mõelda, et nii raseerimine kui ka deodorant kuivatavad meie nahka, mistõttu võime seda nii ärritada. Seega soovitame kaenlaalused ära raseerida näiteks õhtul, et hommikul poleks deodoranti peale kandes ärritustunnet.

Ka teie kaenlaalused vajavad niisutust.