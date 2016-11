Eile õhtupoolikul oli mehel viimati kontakt oma õega, kes viis talle süüa ukse taha. Kodust lahkunud Margus on erakliku eluviisiga ning kodust käis ta väljas minimaalselt.

Politsei on kontrollinud mehe kodu ümbrust ning võimalikke liikumissuundi, vesteldud on naabrite ja sugulastega, kuid meest seni leida pole õnnestunud. Jätkuvalt otsivad meest patrullpolitseinikud, kellele on jagatud Marguse isikukirjeldus.