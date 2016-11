Katoliku vaimulikel on abiellumine keelatud.

"Mis sina arvad," küsib üks vaimulik teiselt, "kas me elame nii kaua, kuni see rumal keeld ära muudetakse?"

"Meie ise seda vaevalt näeme," vastab teine rahulikult, "aga ma loodan, et meie lapsed kindlasti."