"Suure komöödiaõhtu" tähti ootab täna ees lõbus reisimäng "Reisule sõbraga" ja seda Anu Saagimi eestvedamisel.

Karbi Barbi, Kevin-Christian, Kaupo-Peep ja Reet Pull – need on neli allesjäänud komöödiatähte, kes täna hakkavad võidu Anu Saagimi antud ülesandeid täitma.

Tuntud bravuuritari eesmärk on välja sõeluda, kes neist võiks olla parim reisukaaslane Tätverele. Või on hoopis tema ise see, kes muusikule lõpuks silma heidab?