Pühapäeval kell 16 süttivad Tartus raekoja platsil jõulutuled. Esimese advendiküünla süütamise tseremoonia on lavastanud Tartu Uus Teater, kaastegev on Tartu Noortekoor. Jõuluaja kuulutavad avatuks Tartu linnapea Urmas Klaas ja Tartu praostkonna praost Ants Tooming.



Esimesest advendipühapäevast algavad tegevused ka raekoja platsile kerkinud kuusemetsas, mis on jõuluaja parim kohtumispaik, kus saab kiikuda, muusikat ja muinasjutte kuulata, lindudele pesakaste meisterdada ja suupisteid osta, kuuma teed juua ning jõulutulesid imetleda.

Kiigemetsas saab näha ka Ott Oleski puuloomi ning linnajänes Toivot, ponisid ja hobuseid, seppa ja jõuluvanasid. Tänavu pannakse kiigemetsa üles ka ühed erilised rattad, millega saab ise jõuluvalgust lisaks vändata.



Kiigemets on avatud iga päev kl 8.30–21.00, kauplejad on kohal E–R kl 17.00–21.00 ja L–P 11.00–21.00. Kiigemets jääb raekoja platsile kuni 15. jaanuarini.