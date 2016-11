Täna tugevneb lääne- ja loodetuul ja tuulepuhangud võivad ulatuda kuni 15 meetrini sekundi. Rannikul võib tuule kiirus olla 18-24 meetrit sekundis, hoiatab Riiklik Ilmateenistus.

Kollane ehk esimese taseme hoiatus on antud kogu Eestile. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.

Tuul peaks vaibuma hommikuks, kuid uus torm saabub meile pühapäeval. Ühtlasi ennustatakse nädalavahetuseks ka lume- ning lörtsisadu. Ilm kisub sajuseks juba reedel.