Õhtuleht: Kadri Simson on öelnud, et Keskerakonna endist esimeest Edgar Savisaart toetab erakond ligikaudu 20 000 euroga kuus (ehk u 240 000 euroga aastas). Riigieelarvest eraldati tänavu Keskerakonnale 1 446 953,52 eurot. Kas see on erakonnale riigieelarvest antava raha sihipärane kasutamine, kui ligikaudu 17% sellest kulub endise esimehe toetuseks? Kas oleks õigustatud selle summa võrra vähendada Keskerakonnale riigieelarvest eraldatavat raha?

Ardo Ojasalu, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees, SDE: ERJK kontrollib seda, kuidas erakondi rahastatakse ehk millised on erakondade rahaallikad. Kuidas erakond saadud raha kasutab, ei ole erakonnaseaduses reguleeritud. Seega on kasutus vaba. Alates hetkest, kui riigieelarvest eraldatav toetus on erakonnale laekunud, on erakond vaba sellega kui talle kuuluva varaga tegema mistahes seaduslikke tehinguid. Seetõttu puudub alus raha kasutamise viisist lähtuvalt piirata mistahes erakonna riigitoetusi. Kui erakond teeb väljamakseid oma liikmetele, siis peab ta jälgima kehtivaid maksuregulatsioone, aga nende täitmise kontrollimine on maksu- ja tolliameti pädevuses.