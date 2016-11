Peagi on algamas jõuluaeg, mis on aastast-aastasse olnud üks romantilisemaid aegu, mis tõttu ei soovi keegi meist seda aega üksinda veeta.

Kui hetkel võid hakata enda talveplaane iseenda järgi seadma, et saaksid aastalõpul vanematele külla sõita, siis tea, et kooselus taoline vabadus puudub. Ole õnnelik, et su elust puuduvad tülid teemal: "Kelle vanematele te sellel aastal külla sõidate?".

Teiste suhteid pealt vaadates võiksid enda roosad prillid pigem eest võtta.

Kõik mis me näeme on väljastpoolt alati ilusam. Kui sa tõepoolest arvad, et sinu parima sõbranna elu on meelakkumine, siis pane kõrva taha, et kompromisse on raske teha. Kooselu koosneb aga pidevast üksteise mõistmisest ning järeleandlikkusest.

Meenuta, miks sa vallaline oled.