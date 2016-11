Ministrid, kes portfellist ilma jäid, makstakse välja tasu nende kasutamata puhkuste eest. Saadikutele riigikogust, kes pidid oma koha loovutama parlamenti naasnud endistele ministritele, maksti kopsakad hüvitised. Kõik nii, nagu seadused ette näevad.

"Kui isik oli riigikogu liige alla aasta, makstakse talle hüvitisena summa, mille suuruseks on riigikogu liikme ametipalk vastavalt tema poolt riigikogu liikmena järjest töötatud ajale, kuid mitte rohkem kui riigikogu liikme kolme kuu ametipalk," näeb ette riigikogu liikme staatuse seadus. Riigikogu liikme kuupalk on 3437 eurot ja 46 senti, mis tähendab seda, et alla aasta töötanud riigikogulane saab hüvitist mitte rohkem kui 10312 eurot ning 38 senti.

Sama summaga võib ka arvestada vähemalt aasta riigikogus olnud isik, kes otsustab ise tagasi astuda.