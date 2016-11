Kuna elamispinna hinnad Londonis on sealseid elanikke sundinud pilke väljapoole pealinna suunama, on väljaanne Business Insider avaldanud Glassdoori raporti ehk nimekirja Euroopa linnadest, kus on odavaimad elamiskulud. Neist esimesel kohal on Tartu ja neljandal Tallinn!

See kaunis linn on suuruselt teine Eestis ning seda peetakse "intellektuaalide pealinnaks" kuna seal asub üks vanemaid ülikoole, kirjutab väljaanne.

Veel saab veebilehelt lugeda, et elamiskulud Tallinnas on uskumatult madalad ning arvestades poliitilist ning majanduslikku kapitali on ka siinsed palgad tõusuteel.

Tallinna vaade (Stanislav Moshkov)

Teiselt kohalt leiame Porto, kolmandalt Thessaloniki, viiendalt Ateena, kuuendalt Lissaboni ja seitsmendalt Barcelona.