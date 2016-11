Soome suurima päevalehe Helsingin Sanomat hiljutise analüüsi kohaselt langevad kinnisvarahinnad väljaspool Soome tõmbekeskusi veel kiiremini kui Eestis – vaid viimase aastaga on maakohtade väärtusest kadunud 20-30 protsenti.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul elab kaks miljonit soomlast langevate kinnisvarahindadega piirkondades, kuhu kodu ostes on tõenäoline, et see tuleb hiljem odavamalt ära anda.

“Ääremaastumist ehk inimeste ja elu maalt ärakolimist ei põhjusta ka Eestis mitte meie valitsuse tegematajätmised, vaid see on ülemaailmne trend. Linnastumine on toimunud järjepanu sajandeid, kuid protsess on nüüd hüppeliselt kiirenenud. Ka Soomes on kinnisvarahinnad tõusnud 2006.-2007. aasta buumi tasemele vaid tõmbekeskustes. Turg paneb hinna paika ja midagi pole teha, kui inimesed kolivad ära ja nõudlus langeb.” rääkis Vahter.

Helsingin Sanomate poolt 2016. aasta oktoobri lõpus koostatud analüüsi kohaselt langes Helsingis kinnisvara ruutmeetri keskmine hind viimase aastaga 16,6 protsenti 3700 euroni, aga saja kilomeetri kaugusel asuvas Hämeenlinnas tervelt 35 protsenti 780 euroni.

“Soome maapiirkondades on kinnisvara keskmine ruutmeetri hind üllatavalt odav, 500-800 eurot. See on madalam kui reaalne ehitushind isegi Eestis. Tõmbekeskusest väljapoole on kodu rajamine kallis ning nii eestlased kui soomlased ei saa majaehitusele kulutatud raha alati tagasi,” rääkis Vahter

“Inimesed kolivad linna, mitte sellepärast, et nad on rikkad, vaid vastupidi – sest nad on vaesed. Maal elamiseks peab olema jõukas ja hea tervisega,” lisas kinnisvaraekspert.