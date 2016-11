Tallinna Halduskohus leidis, et linnavalitsuse otsus Pärnu mnt 26 kinnistu ja sellel asuvad hooned tagastamata ja kompenseerimata jätta on õiguspärane, kuna Saksamaa Liitvabariik on juba selle vara eest kaebajate õiguseellasele hüvitist maksnud.

Tallinna Ringkonnakohus nõustus halduskohtu otsusega ning leidis, et kõnealuse vara kompenseerimine Saksamaa Liitvabariigi poolt on veenvalt põhjendatud.

Linnavalitsuse otsuse põhjenduste kohaselt on Saksamaa Liitvabariigi Bayreuthi Lastenausgleichsarchiv’is säilitatava toimiku materjalidega tõendatud, et vara endisele omanikule on kõnealuse kinnisvara eest määratud hüvitis ja see ka välja makstud.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt saab Saksamaa Liitvabariigi poolt tasutud hüvitist, mis on makstud Eestisse maha jäänud omandireformi menetluses taotletava vara eest, lugeda kompensatsiooniks ORAS § 17 lg 5 tähenduses.

„Samalaadse otsuse langetas kohus Tallinna linna kasuks tänavu augustis Raekoja plats 15 kinnistu asjus,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Kohtu otsusest tulenevalt jääb ka see ajaloolises linnasüdames paiknev Troika restorani järgi tuntud hoone endisele omanikule tagastamata. Seega on kohus erinevates sellesisulistes kaasustes korduvalt kinnitanud, et seadus ei näe ette vara tagastamist ümberasujatele, kes on selle eest Saksa riigilt kompensatsiooni saanud.“

Võrk rõhutas, et Tallinna linn on võitnud mitmeid ümberasunutega seotud kohtuvaidlusi. „Ent vaatamata kohtulahenditele ei ole riik tagastamise regulatsioonis muudatusi teinud ega hüvitise maksmise fakti kontrollimiseks võimalusi loonud,“ nentis Võrk. „Seega on tõendite kogumise koormus langenud linnale.“

Ümberasujate varaga seoses on linn kohut käinud ja õiguse saanud Toompuiestee 13, Kaupmehe tn 10, Kentmanni tn 17, Lai tn 33// Suurtüki 2, Tina tn 3, Raekoja plats 15 ja Pärnu mnt 26 osas.

Lisaks ümberasujate vaidlustele ei ole Vabariigi Valitsus tänaseks lahendanud mitmeid olulisi omandireformi küsimusi nagu nt Mustpeade maja ja Niguliste kirik.