Optimistliku natuuriga Ratas loodab, et kõik läheb hästi ja sujuvalt, ent liigjärsk muutus võib esile kutsuda veidra reaktsiooni. Kuigi väljast enesekindel ja suursugune, siis sisimas õrn ja haavatav. Tema isiksus on talle kilbiks ja kaitseks. Tegu on kõva pähkliga, kel raske end avada. Küll aga on tal kindlad seisukohad, mistõttu vaielda on temaga kohati keeruline.

Nagu peaministergi, on Simson väliselt tugev natuur, ent sisimas haavatav. Trükitähed näitavad, et ta üritab välja näha vingem, kompetentsem, õelam – ükskõik mida, võrreldes sellega, kellena ta end tegelikult tunneb. Ühtlasi leidub temas veel piisavalt palju lapsikust töösuhetes, mis võib kohati saatuslikuks saada.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Mailis Reps. (Toomas Tatar)

Minister Repsi peas keerleb kümneid eri mõtteid, hirme, piiranguid, võimalusi, ideid – tema tähelepanu pärast võistleb palju ülesandeid, mistap hüpleb ühelt asjalt teisele. Seetõttu võib tal olla raske keskenduda ühele asjale, esineb segadust ja organiseerimatust.

Maaeluminister Martin Repinski

Repinski on ettevaatlik ja ei hüppa tundmatus kohas vette, vaeb enne kõiki võimalusi. Ta on vägagi teadlik enda positsioonist ning ei hakka piire ületama. Pealtnäha enesekindla välimuse all põksub hell süda, mis kardab vigu teha. Küll aga võib temalgi olla probleeme keskendumisega.

Jüri Ratase valitsus. (facebook.com/stenbockimaja)

Riigihaldusminister Mihhail Korb

Analüütik Korb suuri žeste ei armasta, süveneb parem arvudesse ja detailidesse. Sealjuures mõlgub tema peas mitmeid eri teemasid ja probleeme, mis vajaksid lahendust, kuid kui keskkond seda ei soodusta, võivad need jääda lahendamata.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

Ilmekas allkiri hästi väljajoonistunud tähtedega näitab, et minister on väljast üle-elusuurune, seest õrn ja haavatav, isiksus on talle kilbiks ja kaitseks. Suur ring i-tähe kohal viitab lapselikule süütusele ja naiivsusele. Minister laseb end liialt mõjutada minevikust, vanadest valudest, lapsepõlvest – sel kõigel on täita oma osa. Ta alles otsib iseennast ja kohta siin maailmas.

Kultuuriminister Indrek Saar

Indrek Saar. (Toomas Tatar)

Minimalistlik minister Saare allkiri viitab otsekohesele inimesele, kes peab elu väikestele tormidele vastu. Mitte et tal poleks tundelist poolt, oh ei, ent kui üritad teda mõnes teemas valgustada, ei tohi kriitikaga liialdada. Suhteliselt järeleandmatu inimtüüp, kes samuti pigem nohiseb omaette omas valdkonnas.

Ettevõtlus- ja majandusarenguminister Urve Palo

Minister Palo ei pea oma isikut eriti tähtsaks ja hoiab tegelikku mina varjul, millele viitab ka väike ning kramplik käekiri. Ta tunneb end allasurutuna ja soovib ennast näha teiste silmade läbi. Suur silmus ministri allkirjas viitab suurele murele – tema peas mõlgub nii palju erisuguseid mõtteid, et neid üheks koondada on keeruline.

Siseminister Andres Anvelt

Ministrina on Anvelt väikese allkirja järgi kannatamatu ja nõudlik, ta tahab kõike kohe kätte saada ja jätab teiste arvamuse tihtipeale kuulamata. T-täht allkirja lõpus näitab, et tal on kindlad seisukohad, kuid ta on siiski ettevaatlik ega hüppa vette tundmatus kohas. Raskete küsimuste korral mõõdab minister enne kümme korda ja siis lõikab, või mõõdab veel kümme korda.

Välisminister Sven Mikser

Allkiri viitab mõnusale olesklejale ehk uue kaitseministri loomusel on oma lahe külg: ta on kõigeks valmis, tal pole kinnistunud vaateid ning ta ei vea kunagi teistega vägikaigast, ehkki hoiab emotsioone sageli vaos. Ta haarab kinni kõigest, mida pakutakse. Iseasi, kas ta peaks jalgpalli asemel sinuga seebiseriaali vaatama – kõigel on piir. Täpi kaugus i-tähe kohal räägib ministri kasuks ehk kui ta pikali lüüakse, tõuseb ta üles ja tegutseb edasi ega kaldu kursist kõrvale.

Kaitseminister Margus Tsahkna

Just nagu Ratas, on ka Tsahkna pigem optimistliku eluvaatega, kuigi on nina pihta saanud rohkem kui tahaks mäletada. Hoiab end tihti alal ja vaatab pigem lähitulevikku, väikesed tagasilöögid saavad tema silmis hiigelmõõtmed. Kriitikat väga ei talu ning karmid sõnad võivad ta täielikult ruineerida.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

Kaia Iva. (Toomas Tatar)

Hella südamega Iva kardab end tegelikult kolleegide ees avalda, mistõttu loob hirmu tõttu ümber kõva kesta. Allkiri lubab arvata, et suurt rolli mängivad mineviku mõjud – vanad valud, vanemate õpetussõnad, lapsepõlve õppetunnid – kõigil on oma osa täita.

Keskkonnaminister Marko Pomerants

Minister Pomerants on pigem endassetõmbunud, varjab oma tundeid ning tegutseb siis, kui talle sobib. Samas huvitub kõigest enda ümber ja on piisavalt kohusetundlik, kuigi aeg-ajalt võib eri hobide ja huvide tõttu minna mõte liialt rändama.

Rahandusminister Sven Sester

Kõrge lennuga allkirja kohaselt on Sesteri tegutsemises kindlat tarkust ja teadmist. Ta on sügavam ja mõistab elu paremini, kui välja paistab. Sisimas on ta aga stressis, sest tähtis on olukordi kontrollida ning usku napib – ta ei taha lihtsalt vooluga kaasa minna.

Justiitsminister Urmas Reinsalu

Reinsalu näol on samuti tegu pigem analüütiliselt mõtleva inimesega, kes ei kipu tegema suuri žeste. Ta on alati mõtisklev, pigem tõsine ja kohati järeleandmatu. Tema sisemusse on raske näha, sest selle kohta on napilt vihjeid. Sa võid tunduda tema maailmas teretulnud, ent näib, et ta ei suuda oma tõelisi tundeid paljastada. Ta on reserveeritud ja hoiab tundeid vaka all.