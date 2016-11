Täna ja sellel nädalavahetusel tähistavad ameeriklased tänupüha, mil perekonnad kogunevad söögilaua äärde, et süüa traditsioonilisi tänupühatoite ja jagada omavahel sooje mõtteid selle kohta, mille üle iga pereliige tänulik on. Meil tänupühi ei tähistata, aga teistest kultuuridest inspireeritud toite on ikka põnev järele proovida.

Traditsioonilised tänupühatoidud on filmide ja popkultuuri vahendusel ka meile teada. Pirakas kalkun täidise, kastme ja jõhvikasalatiga on suure söömaaja staariks. Uuendusmeelsemad Ameerika kokandussõbrad on hakanud lähenema tänupühadele omal viisil ja muutnud vanu traditsioone pisut ümber. Järgnevalt kolm lihtsat tänupühast inspireeritud toiduretsepti.

Koorene porrulauk