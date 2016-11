Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis alustati tänavu septembris ühes Paide valla lasteaias aset leidnud vahejuhtumi kontrollimiseks. Nimelt laekus politseile teade selle kohta, et lasteaia kasvataja kasutas väidetavalt maalriteibi tükki ühe lapse rahustamiseks, kes segas teiste laste uinakut.

Õhtuleht, 17. oktoober 2016. (Õhtulehe arhiiv)

Uurimise käigus kogutud tõenditele tuginedes jõudis menetlust juhtinud prokurör järeldusele, et see kuulub lõpetamisele kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu. Prokuratuuri järelevalveosakond kontrollis kogutud materjalid üle ning nõustus prokuröri otsusega kriminaalmenetluse lõpetamise osas. Lisaks sellele jõuti järeldusele, et kõnealust sündmust kirjeldanud meediakajastused olid eksitavad.

"Kriminaalmenetlusega on tuvastatud, et lasteaia kasvataja ei pannud toime kuritegu. Siinkohal peab rõhutama, et kasvataja erialase tegevuse hindamine ei kuulu prokuratuuri pädevusse," sõnas järelevalvet teostanud riigiprokurör Andres Ülviste.