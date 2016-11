Reformierakonnale mõjub opositsioonikarastus kindlasti positiivselt, ent peeglisse peaks vaatama ka Taavi Rõivas ise. Naiivselt eeldasin, et ühel hetkel tunnistab noor ekspeaminister ka oma vigu ja ütleb välja, et tal on aeg partei juhi kohalt taanduda. Võta näpust! Rõivas taob siiani vastu rinda, kui õigesti tema riiki tüüris. Jüri Ratasele Stenbocki maja tutvustades pani Rõivas oma ametiajale punkti. Kui Ratasel jagus Rõivase kohta häid sõnu, siis Rõivas kiitis ikka vaid ise enda tööd.

Ta rääkis, kui tublisti eestlaste palgad kasvavad, kuidas julgeolek on tagatud ja ka riigieelarvega kõik korras. Sama mantrat on ta korranud päevast päeva. Ka on ta öelnud, et pole olnud mitte ühtegi sisulist, faktilist etteheidet valitsuspartnerite poolt, sotsidel ja IRLil oli vaid soov valitsus teistpidi keerata. Seda kõike oleme tema suust kuulnud korduvalt ja korduvalt.

Mis peaks Reformierakonna poliitikas muutuma? Milliseid vigu ikkagi tehti? Neid vastuseid saab anda juba keegi teine. Miks mitte näiteks Hanno Pevkur või Kristen Michal. Paljud Reformierakonna toetajad imestavad, miks Rõivas ei ütle avalikult välja, et partei juhiks peaks saama tema asemel keegi teine. Talle endale jäägu piisavaks väljakutseks riigikogu aseesimehe auamet.

Kiire lennu puhul on kõrgelt kukkumine muidugi valus.