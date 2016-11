Reformierakondliku valitsuse võimult kõrvaldamine oli Eesti tuleviku jaoks ilma kahtluseta suur samm edasi. Juba ainuüksi reformarite opositsiooni saatmise eest on sotsid ja IRL ära teeninud valijate tulise kiituse. See, et ennast võimuga samastav erakond ja selle teostajad taas maapeale tagasi tuleksid, oli juba lausa vältimatult vajalik. Mis võib olla üsnagi valus kogemus, nagu näitab mõne eksmultiministri sõimlemine välismeedias.

Kas meie poliitelus leiavad aset kauaoodatud muutused koos lääneliku arengusuuna säilimisega, sõltub paraku kõige enam uue koalitsiooni juhterakonnast ehk sellest, millise positsiooni võtab poliitmaastikul sisse Keskerakond. Ei maksa naiivselt arvata, et 10 aastat opositsioonis olemist on andnud sinna kuuluvatele inimestele lõpmatult palju häid ideid, mille elluviimist takistas vaid kuri Reformierakond. Nüüd on karupunn eest ära ja kõik teed nende geniaalsete ideede elluviimiseks avatud.

Tegelik elu on märksa keerulisem, sest selle erakonna oletatavasti uuendusmeelne juhtkond põrkub õige pea reaalsusega. Uuelt valitsuselt on suhteliselt väikese tõenäosusega oodata radikaalseid samme näiteks erakondade riigieelarvest finantseerimise vähendamisel või valimisliitudele suuremate õiguste andmisel. Valitsuskoalitsiooni juhtparteina peab Jüri Ratase juhitud Keskerakond alustama hoopis väga peent laveerimistaktikat.

Vaja valijaid hoida

Kõiki pooli rahuldavaid lahendusi tuleb teha ka enda erakonna sees oleva opositsiooni rahustamiseks, koalitsioonipartnerite jaoks, kellest üks räägib üha valjemalt enda kasvavast isamaalisusest ehk rahvuslusest. See, et enda fraktsiooni teisitimõtlejad võivad hakata kiusu ajama, on väike mure ja võimalik mingilaadiliste boonustega neutraliseerida. Kõige suurem probleem ja Keskerakonna nõrgim koht on lojaalse valijaskonna alles hoidmine.

Valitsus peab paratamatult hakkama tegema konkreetseid otsuseid paljudel poliitiliselt tundlikel teemadel ning ilusatest, kuid üldsõnalistest loosungitest enam ei piisa. Samas hingavad aga kuklasse liginevad valimised aastatel 2017 ja 2019. Hoopis suurem oht ähvardab seetõttu Keskerakonda just selles pikemaajalises perspektiivis märgatava osa valijate kaotamise näol. Mis võib selle erakonna kergesti viia mitmeks osaks jagunemisele.

Ja siin tuleb mängu tunnustus, mida antakse Moskvas neile, kes käituvad just sealt lähtuvate suuniste järgi. Üks meie poliitkommentaator nentis õigesti, et venekeelne valijaskond ei toeta enam ühehäälselt Savisaart, kuid jättis poliitkorrektsel viisil ütlemata, keda venelased nüüd toetavad ja miks. Traditsiooniline tunnusmärk oli antud varem Savisaarele, nüüd enam mitte. On kuri kahtlus, et see ei kuulu peaminister Ratasele, vaid anti pigem ühele teisele aktiivsele keskerakondlasele.

Venekeelne valijaskond käitub valdavas osas jätkuvalt niisugusel viisil nagu Moskva õigeks peab. Võti nende südamete ja häälte juurde on käinud siiani läbi Vene televisioonist edastatud sõnumite. Pole kuulda olnud, et Moskva oleks võtnud suhtlemisel endiste liiduvabariikidega, kus elab arvukas venekeelne elanikkond, uue suuna. Varasema piitsa ja prääniku poliitika jätkumist näitavad ilmekalt kaks viimase aja sündmust.

Kalakonserv põhiseaduse eest

Äsja vabastati osa siinsetest kalatoodetest (kalakonservid) Venemaale sisseveo keelu alt, sest sealne tähtis amet (Rosselhoznadzor) olevat pärast põhjalikke mõõtmisi ja analüüse leidnud, et need ikkagi vastavad Vene turu kõrgetele nõudmistele. Varem tuvastati korduvalt Eesti ja Läti sprottides ohtlikke aineid. Nii on üks Vene turu avanemist ootav ettevõte avaldanud soovi ehitada juba järgmisel aastal uus kalakonservitsehh, mis annaks tööd 300 inimesele.

Eelmise nädala lõpul teatas Venemaa välisministeeriumi erivolitustega saadik Eleonora Mitrofanova muuhulgas järgmist. “Vene keele positsiooniga maailmas on rida tõsiseid probleeme, sealhulgas tuleb esile vene keele olukord lähivälismaal. Meie esmaülesanne on vene keele õigusliku staatuse arendamine ja parandamine naaberriikide konstitutsioonides ja praktikas.” Selline vana muusika.

Just sedaviisi näevad välja tegelikkuses pakutavad valikud − kui tahad kalatööstust arendada ja konserve Venemaale eksportida, siis paranda vene keele staatust põhiseaduses. Pööretega vasak- või parempoolsusse pole sellel kõigel vähimatki pistmist.

Küsimus on üheselt selles, mil määral uus valitsus leiab võimaluse teha otsuseid just selliselt, et need on Moskvale meele järgi. Kuid erinevalt Reformierakonnast sõltub Keskerakonna häältesaak naaberriigi pealinnast saabuvatest sõnumitest. Kui Ratas selle puzzlega edukalt hakkama saab, on ta kindla peale suur poliitik.