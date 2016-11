Kui soovid saleneda, siis näib sulle igal sammul, et ees on takistus. Olgu selleks päevased söögikorrad tööl või õhtul kodus televiisorit vaadates. Eriti raskeks kujunevadki valikud õhtul, kui tahaksid kodus lõõgastuda. Mida teha, et keha saaks öösel puhata ja kaloreid põletada?

Õhtul on lihtne langeda näksimise lõksu. Lõõgastud ja käsi lihtsalt haarab. Kui kipud õhtuti sööma igavusest või harjumusest, siis proovi veeta aega toidust võimalikult kaugel. Samuti võid proovida asendada näksimise hoopis piparmünditeega. Need nipid ja elustiili muutused aitavad sul hoiduda ülesöömisest.

Vahepalad olgu targasti valitud

Kui sööd õhtust varakult, siis võid enne uinumist tunda hullu nälga. Sel hetkel on oluline meenutada, et kerge eine söömine ei ole halb valik. Oluline ongi, et mida sa suhu pistad. Toit andku vähe kaloreid ja ärgu ärritagu su organismi, et su uni ei saaks häiritud.

Valmistu magusaks uneks

Hea uni ei taga ainult seda, et jaksad järgmine päev tööd teha, vaid uurimuste järgi mõjutab see järgmisel päeval ka su söömist. Kui alustad päeva värske ja puhanuna - siis on sul ka lihtsam teha tervislikke valikuid!