Jõulupidude hooaeg hakkab varsti tuure koguma, kuid paljusid naisi vaevab üks ja sama mure – kuidas piduliku kleidi lukk kinni saada ilma, et midagi rebeneks. Miskipärast on sügise jooksul tasapisi ligi hiilinud paar lisakilo kogunenud enamasti päästerõngana just vöökohale. Kindel on see, et näljutamine maksab hiljem mitmekordselt kätte, seega soovitab Hansaposti sporditarvikute tootejuht Kadri Paide hoopis tõhusaid harjutusi, mis kõhu trimmi tõmbavad.

Treenimiseks ei pea sugugi jõusaali minema, seda saab igaüks teha oma kodus. Küll tuleb olla järjekindel ja planeerida kõhulihaste treeninguks igasse päeva 10 minutit, mis on piisav, et anda tulemusi ka lühikese ajaga.

Kõige lihtsam viis harjutusteks on tavalised istessetõusud. Esimese korraga neid palju teha ei jaksa, alustada võib kahekümne kuni kolmekümne istessetõusuga päevas ning suurendada korduste arvu iga päev viie võrra. Harjutust tehes tuleb jälgida, et oma käsi kukla taha ei seoks ja pead liigselt ette ei tõmbaks. Istessetõusude ajal peab hoidma puusad ja alaselja vastu põrandat ning harjutusi võiks teha kõverdatud seljaga, sest nii ei tee endale liiga. Kui varasem treenitus on piisavalt hea ja harjutus tundub liiga lihtne, võib korduste arvu mitmekordistada või kasutada lisaraskusi.