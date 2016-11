Peaminister Jüri Ratase valitsuse esimene pressikonverents algas äsja isaks saanud Jevgeni Ossinovski õnnitlemisega. Seda tegid nii peaminister ise kui teised osalenud - siseminister Andrus Anvelt ja kaitseminister Margus Tsahkna. Ajakirjanike küsimustele vastates kinnitas Ratas, et uus valitsus tõstab lahja alkoholi aktsiisi. "Õlle ja kääritatud jookide aktsiis tõuseb, selles oleme kokku leppinud. Lõpphinna paneb paika kaubandusvõrk," ütles Ratas. Küsimusele, kas õllemüügi vähenemine võib tekitada väikepoodide pankrotilaine ja töökohtade kaotuse vastas Ratas: "Õlleaktsiisi puhul on kaks positsiooni. Esimene on alati rahva tervis. Eestis on alkohol väga kättesaadav võrreldes Skandinaaviaga. See ei ole õige. Väikesed maapoed jäävad ellu ka siis, kui õlletarbimine väheneb." Ratas kinnitas, et on suvel ise näiteks Häädemeestel poes käies näinud seda, et maakauplusest ostetakse ka muud kaupa peale alkoholi.

Rail Balticu olukorda kommenteerides sõnas Ratas, et sellest oli juttu ka uue valitsusleppe sõlmimisel. Uued ministrid soovivad projekti lähiajal üle vaadata. Kardinaalsest kannapöördest pole juttu olnud, lihtsalt uus valitsus soovib tutvuda ja hinnata raudteeprojekti kiirust, operatiivsust ja maksumust.

Agentuuri Associated Press esindaja uuris peaministrilt, kuidas peaks välismeedia kirjeldama Keskerakonda ja selle suhteid venemaaga. Ratas kinnitas: "Ma ei ole solvunud. Mõistan küsimusi, mis minu erakonna kohta esitatakse. Meie erakond on Eesti vabariigis tegutsev MTÜ, mis tegutseb Eesti vabariigi seaduste kohaselt ja soovib Eesti riigi kestmist." Ratas ütles, et eile õhtul helistas talle Soome peaminister, kellega vesteldes Ratas kinnitas Eesti seniste arengusuundade jätkumist. Küsimusele Martin Repinski sobivuse kohta maaeluministri ametikohale ütles Ratas: "See olukord ei meeldi ka mulle. Olen Repinskiga mitu korda vestelnud ja minu sõnum oli selge: need väga tõsised kahtlustused tuleb ümber lükata, kui need ei vasta tõele. Selleks pole aega järgnevad kümme aastat. Repinski peab selge vastuse andma lähiajal."