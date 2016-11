Näib, et kui elu kisub liiga tasakaalukaks ja mugavaks, siis on vaja rutiinist ja tavalisusest kuidagi vabaneda. Uus trend on silmale lainerijoone asemel teha hoopis üks peenis...

Sotsiaalmeedias jagavad naised fotosid, kus silmalaineri asemel on lainerijooneks saanud peenis, vahendab Metro.

Kes oleks arvanud, et lainerijoonest saab peenis...