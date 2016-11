Ameerikas, kus peetakse täna tänupüha, tekkis tuhandetest autodest eepiline vaatepilt - helikopterilt filmitud Los Angelese linnapildil on näha kaunis ning ühtlaselt kulgev tuledesäras kiirtee.

Lõuna-Californias asuv kiirtee Interstate 405 on üks kõige aktiivsemalt kasutatav sõidutee USA-s. "Seda kutsutakse põhjusega 405 - et sealt kuhugi jõuda, võtab see aega neli kuni viis tundi," kirjutas üks Facebooki kasutaja.

Arvatakse, et tänasel tänupühal võtab vähemalt 80kilomeetrise sõidu ette 49 miljonit ameeriklast.