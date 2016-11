Libby Huffer on kannatanud kasvajate ilmumist juba lapsepõlvest saadik, vahendab Metro.

Ameerikas Indianas elaval naisel on haruldane haigus, mistõttu katab ta keha ligi 6000 kasvajat.

Asi läks hullemaks siis, kui Libby oli teismeline: sajad ja sajad kasvajad ilmusid ootamatult ta nahale. Kahjuks tõi see kaasa ka tema narrimise - teda kutsuti lausa sisalikuks.

Eriti hulluks läks asi 1993. aastal, mil naine oli rase ja hormoonid muutsid kasvajad eriti aktiivseks. Naise kehale tuli neid tuhandeid.

Nüüd kannatab ta kroonilist valu ja tal on kehal üle 5500 muhukese. Kuigi talle on tehtud operatsioone muhkude eemaldamiseks, siis on paljud ikkagi tagasi kasvanud. Nii kannatab ta valusid tervel kehal.

Praeguseks on 44-aastasel naisel olnud juba 10 operatsiooni.

Nüüd on otsustanud naine oma ihu ka maailmaga jagada, et teha natuke teavitustööd ja koguda annetusi raviks.