Keskerakonna büroo täpsustab erakonna endise esimehe Edgar Savisaarega seonduvate kulude katmist Keskerakonna poolt.



Hetkel on Keskerakonna endisel esimehel Edgar Savisaarel võimalik kasutada erakonna poolt renditavat autot koos autojuhiga. Kuna erakonna 2016. aasta eelarves ette nähtud õigusabi kulude summa on praeguseks kulutatud, siis on peatatud kõik õigusabi tellimused käesoleva aasta lõpuni. Keskerakonna 2017. aasta eelarve projekti on plaanitud ka Edgar Savisaare õigusabikulude tasumine, selle mahu üle otsustab erakonna juhatus eelarvet arutades.



Edgar Savisaarele palga maksmise jätkamise otsuse brutotasus 3500 eurot on Keskerakonna juhatus juba teinud. Kuna aga palka pole võimalik maksta teise osapoole nõusolekuta ning Savisaarega kontakti saamine on raskendatud, ei ole täpsemad tingimused hetkel kokku lepitud.



Edgar Savisaarega seonduvate kulutustega on Keskerakonna 2017. aasta eelarve projektis arvestatud, nende mahu üle otsustab erakonna juhatus. Keskerakonna 2017. aasta eelarve tuleb arutlusele erakonna juhatuses detsembris.