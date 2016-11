Kas tahate vaikuses puhata või koduste asjadega tegelda, kuid püsimatud lapsed nõuavad tähelepanu? Või pole teil ideid, kuidas pere vaba aega sisustada?

Iga laps usub võlujõudu ja unistab imedest. Kõik emad-isad soovivad aga, et laps omandaks olulisi oskusi. Devar Kids kataloogis on värviraamat-mäng, mis on loodud spetsiaalselt lastele vanuses 2-13 eluaastat. Vaata täpsemalt SIIT!

3D Elav Aabits. Laste õpperaamat peab mõjutama korraga mitut tajukanalit: visuaalset, auditiivset, taktiilset, intellektuaalset ja emotsionaalset. 3D-formaadis aabits kujutab endast uut lähenemist vene ja inglise keele tähestiku õpetamisele. Mängides õpib laps tähti ja tutvub muinasjutumaailmaga. Soovitatakse 4-7-aastastele lastele.

Devar Kidsi tooted avavad lastele uued moodused:

- ebatavalise mõtlemise ja kujutlusvõime arenguks;

- värvide ja varjundite õppimiseks, nende kombineerimiseks;

- põhjuse ja tagajärje seose mõistmiseks ning loogika arendamiseks;

- käte peenmotoorika arendamiseks;

- nutiseadmete teadlikuks kasutamiseks ja rakenduste rolli mõistmiseks.

Vaata täpsemalt SIIT!