Juhtmevaba bluetooth kõlar Freecom Tough on uskumatult pika aku tööajaga (kuni 30 tundi) ning võimsa (8W RMS) ja hea helikvaliteediga. Lisaks veel vihma- ja veekindel.

Kõlari ühendamine on imelihtne – vool lülitist sisse ja juba ongi telefonis nähtav. Ühendub probleemivabalt ilma paroolita nii iPhone iOS kui Android tarkvaraga.

Muusikat võib kuulata ka maksimumi peal, heli ei hakka ragisema. Kuigi tehnilise info järgi tundub võimsus 8W RMS üsna uskumatu, siis tegelikult Freecom Tough kõlar teeb tõesti väga kõva häält.

Kõlari põhjas on iminapp, millega on võimalik see ühendada siledate pindade külge. Hästi mugav on kasutada, kui kinnitada kõlar telefoni tagumise korpuse külge.

Freecom Tough kõlari korpus on erksavärvilisest silikoonist ja püsib kindlalt käes. Silikoonkorpus tagab ka kõlari vihma- ja veekindluse (IPX7). Seega saab kõlarit kasutada ka õues vihmaga või isegu duši all. Silikoon kaitseb kõlarit ka löökide eest ja võib oletada, et ei juhtu midagi hullu, kui kõlar meetri või kahe pealt maha peaks kukkuma.

Kõlari akut saab laadida tavalise telefonilaadijaga (microUSB pesa) ning sisselülitamisnupp on peidus ja kaetud.

Kõlaril Freecom Tough on sisse ehitatud mikrofon ja seega saab teda kasutada Hands-free süsteemina.

