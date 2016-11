Tere juhatuse liige Aivar Rehe väidab, et ettevõte täidab kohustusi kindlalt ajatatud graafiku järgi.

Rehe rõhutab mitmel korral, et tema ei näita kellelegi näpuga ega süüdista Tere hädades ka ametist kõrvaldatud Oliver Kruudat. „Tere töötab väga hästi, ettevõte töötab väikeses jooksvas kasumis ja mingeid makseprobleeme ei ole,” kinnitab Rehe.

Avalikest andmetest selgub, et Tere maksuvõlg riigile on oktoobri lõpust kuni praeguseni suurenenud 1,2 miljonilt eurolt 1,9 miljoni euroni. Rehe kinnitab veel kord, et Terega on kõik korras ning tema kohus on Tere väärtust hoida ja kasvatada.

