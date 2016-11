Täna keskpäeval algab Harjumaal Saue gümnaasiumis äkkrünnaku õppus, mille käigus harjutavad kooli õpetajad ja õpilased kriisiolukorras käitumist.

Põhja prefektuuri kriisireguleerija Rainer Koore sõnul on õppuse eesmärk anda õpetajatele ennekõike oskused ning teadmised, kuidas ohuolukorras käituda. „Õppusele eelnesid loengud, kus räägiti, kuidas keerulistes juhtumites kõige paremini tegutseda. Õpetaja peaks suutma säilitada rahu ning tegema otsuse, millest võib sõltuda paljude õpilaste ohutus,“ lisas Koor.

Õppuse legendi järgi kostub koolis laskmine ning ruumides liigub relvastatud mees. Rainer Koore sõnul on õppus suunatud ennekõike õpetajate koolitamisele ning politsei ja päästjate tegevust harjutusel läbi ei mängita.

„Sel korral on tähelepanu suunatud just esimestele minutitele pärast rünnakut, kus õpetajate roll on määrava tähtsusega. Harjutuse lõpus analüüsime õpetajate reageerimist ning anname soovitusi, kuidas on sellises olukorras ohutum käituda,“ selgitas Koor.

Sarnaseid õppuseid korraldatakse politsei kaasabil regulaarselt üle kogu Eesti. Viimane koostööõppus erinevate asutuste vahel toimus eelmisel nädalal Keila Linnavalitsuses.