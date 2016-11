Ligi pool miljonit kasutuses olevat koodikaarti muutuvad uute makselimiitide tõttu kasutuks.

2018. aasta alguseks peavad Eesti pangad tegema ümberkorraldusi, et viia tegevus vastavusse rakenduva EL-i direktiiviga, mis toob maksetes kaasa mitu muutust. Muu hulgas kehtestatakse piirangud internetipanganduses kasutatavatele autentimisvahenditele. Eestis on kõige populaarsem autentimisvahend tänini paroolikaart, mida aktiivses kasutuses on hinnanguliselt pool miljonit.

SEB Balti divisjoni e-panganduse juhi Ragnar Toomla selgitusel on paroolikaart ülekannete 200-eurose päevalimiidi tõttu järjest piiratuma kasutusvõimalusega ja vajab head alternatiivi.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.