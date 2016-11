Aastail 1981–1996 Fixis laulnud ja vahepeal aastaid Kanadas elanud Viljo Tamm tähistas eile õhtul Tallinnas Hansu pubis oma 60. sünnipäeva ja kogumikplaadi "Viljo Tamm. Kuld" ilmumist.

Väiksel ja hubasel üritusel käis Tamme praegusi ja kunagisi bändikaaslasi ning teiste külaliste seas olid kohal ka telerežissöör Andres Raid ja laulja Erich Krieger. Viimane tegi ka spontaanse üllatusetteaste. Samuti käis mikrofoni taga sünnipäevalaps ise, kuigi enamik tema juubelikogumiku laule kõlas peo taustaks lindilt.

Viljo Tamm, kes andis uue kogumikplaadi välja koostöös muusikaprodutsent Peeter Kaljustega, seletas, et fännid ja tuttavad on temalt viimastel aastatel uurinud, milliselt helikandjalt üht või teist lugu leida. "On kurdetud, et mingeid laule pole kusagilt kuulata," rääkis laulja, miks ta otsustas oma parimad palad ühele kauamängivale koondada.

Plaadilt leiab Tamme esitatud laule Fixi ja Viljo Tamm Bändi perioodist. "Sellest küpsemast, kus aeg muutub rahulikumaks ja kiiret edasitõttamist asendab mõistlik tegutsemine. Kuigi jah, hing on endiselt hell," täpsustab laulja plaadiümbrisel.

Osa laule on saanud järelproduktsioonis värskema kuue, mõni ka uuesti sisse lauldud ja mõngitud. Plaadile sai ka alles tänavu avaldatud lugu "Vaikuse taga näen sind".