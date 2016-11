Martin Repinski on üritanud tähelepanu oluliselt kõrvale juhtida, väites, et loo allikaks on üks temaga konfliktis olnud endine töötaja. See ei ole tõsi, väidab väljaanne.

Allikad kinnitavad, et Repinski väide, nagu poleks Hollandist toodud juust läinud tavatoodanguga sarnaselt poodidesse, on vale. Seda pakendati ja viidi poodidesse nende sõnul nagu muud farmi toodangut.

Seda, et tänane minister Repinski väide on vale, kinnitab ka tema vastus Eesti Ekspressile enne artikli ilmumist.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.