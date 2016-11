Harjumaal Kuusalu vallas Kolgakülas on kaksteist peret juba üle aasta pidanud leppima olukorraga, et eraomanik blokeeris tee nende kodudeni – inimesed peavad jätma auto kodust kaugele või sõitma üle põllu.

Aastal 2002 otsustas kohalik omavalitsus, et kaardile kantud teedest jääb avalikku kasutusse kõnealune Kalda tee, ning kümmekond aastat tagasi said maaomanikud võimaluse ka Kalda tee lõigud erastada, kuid ka siis jäi tee kõigile kasutamiseks, vahendas ERRi uudisteportaal "Pealtnägijat“.

Kolm aastat tagasi sõlmis vald kõigi erateede omanikega avaliku kasutamise lepingud välja arvatud Latiku talu peremehe Jaan Latikuga, kes lepingut ei sõlminud ja lubas suusõnaliselt, et kõik jääb nii nagu seni.

Algul oligi kõik korras, kuni aasta tagasi suvel otsustas ta tee kinni panna ning abi ei ole saadud ka kohtult.

Latik ise ütles nüüd "Pealtnägijale", et see on valla mure, kuidas inimesed koju saavad.