Kahe aasta eest abiellunud C-Jami muusiku Pärt Tarvase abielu sai läbi. Oma ­vallalise staatust jagab ta Facebookis, kus juubeldades hõiskab: "Hip-hip-hurraa! Olen vaba! Kujutage ­ette – vaba!"

2014. aastal aga pajatas C-Jami tšellist Pärt Tarvas Õhtulehele, kuidas ta jalg teist korda naist võttes suisa värises. "Ütleme nii, et see ei ole väga igapäevane sündmus. Ma olen harjunud esinema küll, kuid see oli üsna keeruline hetk," seletas Pärt toona.

Ivi ja Pärt pandi paari 2014. aasta 25. oktoobril Laitse graniitvillas. Paar oli selleks ajaks olnud koos seitse kuud. Kirg lõi lõkkele C-Jami kontserdil, kus Ivi mehele publiku seas silma jäi.

"Tundus, et kõik on õige ja hästi, mis siis ikka selle asjaga oodata," rääkis Pärt toona, miks nii kiiresti abielluda otsustati. Nüüd aga särab Pärt Tarvas Facebookis nagu kevadine päike – põhjuseks see, et on taas vaba ja vallaline.