"President nimetas eile õhtul ametisse uue valitsuse. Minu tütar järeldas vist, et isa töö on mõneks ajaks tehtud ja otsustas täna hommikul ilmale tulla," teavitas uues valitsuses tervise- ja tööministrina jätkav Jevgeni Ossinovski eile Facebookis. Abikaasa Triinuga on paaril poeg Artur, kes 30. novembril saab kaheaastaseks.

Pärast poja sündi kahe aasta eest võttis Ossinovski kümnepäevase isapuhkuse, olles esimene ministrist valitsusliige, kes isapuhkusele läks. Möödunud laupäeval antud videointervjuus sõnas Ossinovski Õhtulehele, et isapuhkusele jääb ta ka nüüd.

"Enne oli plaanis kogu detsember puhkusel olla ja koos isapuhkusega ka üldpuhkus välja võtta, kuid nüüd uue valitsusega on mul erakonnaesimehena kindlasti lisakohustusi," sõnas Ossinovski.

"Aga kahtlemata võtan ma isapuhkust ja osa aega sellest olen kindlasti ka kodus."