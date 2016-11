"Mul oli sel suvel umbes 60 esinemist ja ma mõtlesin, et tahaks vaheldust oma artistiellu. Ei tohi loorberitele puhkama jääda! Kogu aeg peab mõtlema, kuidas ennast paremini rakendada," räägib lauljatar Merlyn Uusküla.

Merlyn jutustab, et mõtles juba ammu nii oma söögikoha kui ka klubi avamisele, sest klubivaldkonnas tegutsevana tunneb ta seda maailma hästi. Nüüd teebki ta kauaaegse mõtte koos kahe hea tuttavaga Nõmmel teoks.

Merlyn ütleb, et koha ühe omanikuna ei kavatse ta jääda, käed rüpes, pealt vaatama, kuidas teised tööd teevad, vaid lööb lounge’i juures niipalju kaasa, kui saab.

"Milleks palgata turundus- ja programmijuht, kui mul on need oskused endal olemas?" küsib Merlyn. Kuna lauljatar on end artistina alati ise turundanud, mitte mänedžeri abi kasutanud, tunneb ta turundusmaailma hästi. Tal on ka EBSi magistrikraad turunduses. "See on hea võimalus oma teadmisi rakendada," usub Merlyn.