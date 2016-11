Briti lauljatar Gemma Abbey (vasakul), kes 2003. aasta Eurovisioni lauluvõistlusel kodumaad esindades ainsagi punktita jäi, pettis riigilt kümneid tuhandeid eurosid välja. Gemma ja tema laulupartneri Chris Cromby (paremal) ansambel Jemini tegi 2003. aastal omamoodi ajalugu, sest varem polnud ükski Ühendkuningriigi esindaja Eurovisionil ilma ühegi punktita jäänud.

Kuid äsja kerkis Gemma ajakirjanduse huviorbiiti veelgi suurema skandaaliga. Ajalehe Daily Mail andmeil mõisteti lauljatar kohtus süüdi viie aasta jooksul ümberarvutatuna 72 000 euro väljapetmises riigilt.

Abbey väitis end olevat vallasema, kes vajab tütre tervise tõttu suuremaid toetusi ja maksukergendusi. Kuid kaks aastat tagasi tabati Eurovisioni täht tänu Facebookile pettuselt ja mõni päev tagasi jõudis kohus otsuseni.

Ehkki Gemma oli 2013. aastal sotsiaalmeedias avaldanud oma pulmafotosid, väitis ta aasta hiljem endiselt, et on üksikema. Samuti varjas ta infot, et elab oma mehega koos. Kuid naabrid tõestasid kohtus, et praegune abikaasa kolis Gemma korterisse juba 2010. aastal.