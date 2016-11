Hiina meditsiini arsti Rene Bürklandi viimatine, raamat "Tark tee terviseni" on ülimenukas. Samas on see äravahetamiseni sarnane ühe Saksa autori samasisulise teosega. Kas tegemist on juhusliku sarnasuse või räige plagiaadiga?

HINDAB TEISI AUTOREID: «Hiina meditsiin on nii sügav, mahukas ja mitmekülgne, et üks inimene ei suuda kõikide detailideni jõuda,» ütleb Rene Bürkland, lisades, et ta tõepoolest on enda raamatutes kasutanud nii nüüdisaegsete kui ka vanade Hiina ja lääne autorite teoseid, neile siiski alati ka viidates. arst Rene Bürkland (Alar Truu)

Vihjesse, mis puudutab 5000 aasta vanuse tarkuse jagamist, võib suhtuda üsna skeptiliselt – ilmselge, et faktid kattuvad.

Ent kui heita pilk Saksa autori Jörg Kastneri raamatusse "Propädeutic der Chinesischen Diätetic", siis tuleb tõdeda, et sarnasus kahe teose vahel on liiga suur, et olla juhuslik – rääkimata sellest, et tekst on kohati täpipealt sama, isegi kujundusvõtted on osalt sarnased. Küll aga on originaal Bürklandi raamatust mahukam.

Vihje tegija (kelle isik on Õhtulehele teada) märkis sedagi, et Bürkland oli sama raamatu materjale – täpsemalt nõelravi osa – kasutanud juba oma eelmises Hiina meditsiini raamatu, "Tervise alkeemia", kuid seal oli ta vähemalt allikale viidanud. Raamatus "Tark tee terviseni", mille puhul võib peaaegu öelda, et see on tõlkeraamat, ei ole allikale aga viidetki tehtud.