30aastasel Anul, kes oma kehakaalu juures tunneb end vanana ning keda ülekaal takistab vabalt ringi liikumast, kaotas TV3 projektis "Kallis, sa oled kosunud" 7 kilogrammi.

Ta ei jaksa ning piinlik on nagu ka. 115 kilogrammi on 165sentimeetrise pikkuse juures liiast. Rasvaprotsent 52 on veelgi hirmsam number. Vööümbermõõt 125 cm on samuti tervisele sõbralikust numbrist kaugelt üle. Mida siis teha? Kuidas sa oled kolmekümneselt selline matsakas ja väeti?!



Anu võttis "Kallis, sa oled kosunud“ projekti ette vähehaaval. Muidugi on muutused ebamugavad ja Anu avastab peagi, et tegelikult ei viitsi ta väga trenni teha ning treeneriga suhtlemine on samuti vaid tüütu kohustus.

Ta on veendunud, et jõusaalis põrnitsetakse kogukamaid halvustavalt ja kahtlustab, et tegelikult on ta tänu geenidele kaalukaks saanud. Arstid lükkavad aga geeniteooria ümber ning spetsialistid pistavad pihku detailsed toitumissoovitused. Mida osta, mida süüa - ainult loe ja tee järele. Selgub, et trenn moodustab kaalulanguse juures vaid 20 protsenti. Söö normaalselt ja kaal langebki!

Anu proovib. Tulemus pole veatu, aga lubav. Lõppkaal on 108 kilogrammi. Vööümbermõõdult läks maha 6 sentimeetrit ning rasvaprotsent langes suisa 41 peale.

