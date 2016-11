Eestisse ei ole jõudnud veel ühtegi uut saarte ja mandri vahel sõitvat praami, kuigi esimesest lubatud tähtajast on varsti möödas kaks kuud. Leiger on praegu poolel teel Eestisse, aga kui kaugel on teiste praamide valmimine?

"Uued laevad saabuvad Eestisse 2016. aasta suve teisel poolel ja lähevad liinile 1. oktoobril 2016," oli ametlik info möödunud kevadtalvel. Sellest on muidugi asi kaugel.

Neljast laevast valmis esimesena Türgis ehitatud Leiger, mis pärast pikki katsetusi ja mõningaid täiendusi alustas koduteed 4. novembril. Esialgu on tulek olnud aeglane, sest peale plaanitud vahepeatuste peab sisemere jaoks mõeldud laev ootama avameretormide möödumist.

Nii jõudis Leiger näiteks pühapäeva öösel Eesti aja järgi kell kaks Gibraltari sadamasse, kus jäi kaubalaevade ja tankerite vahele ootama ilma paranemist. Muide samas sadamas oli parasjagu ka Le Grand Bleu, oligarh Roman Abramovitšile kunagi kuulunud superjaht, mis on Leigerist ainult meetri jagu lühem.