Täna maaeluministriks saanud Martin Repinski ütles ETV "Ringvaatele" antud intervjuus, et Eesti poodides Hollandist pärit juustust tehtud tooteid ei ole müüdud, vaid see oli toodud spetsiaalselt klientidele, kes kasutavad seda oma eesmärkidel.

"See juust, mis on Eesti lettidel, on tehtud ainult Konju kitsepiimast,“ kinnitas Repinski ja selgitas, et Hollandist tellitud juustu pakendati tõepoolest purkidesse, kuid rõhutas, et need ei läinud kuskile poeketti või otsemüüki, vaid otse tellijale, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Need, kes ostsid meie juustu Hollandist pärit toorainega, nemad seda tellisid, seda tahtsid ja mingit pettust siin ei olnud," ütles ta ja selgitas, et Hollandi toorainet võidakse kasutada näiteks juhul, kui tellija esitatud tellimuse jaoks ei ole Konjul piisavalt toorainet ning tellija ise on Hollandist pärit juustu kasutamisega nõus.

Lisaks rääkis Repinski saates, et ministrina ta enam Konju kitseäri ei juhi, vaid tööle asub uus juhtkond. "Mina sinna üldse ei puutu, aga kindlasti hakkan käima seal kitsedele pai tegemas," rääkis ta.