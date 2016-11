Eile viisteist aastat tagasi Tallinnast Kärdlasse lennanud ja alla kukkunud lennuk nõudis kaks inimelu.

Viisteist aastat tagasi, 23. novembril lendas Tallinnast Kärdla poole kolme meeskonnaliikmega väike reisilennuk, 14 reisijat pardal. Turvaliselt sihtkohta saabumise asemel kukkus lennuk soisesse võpsikusse ja murdus pooleks. Kabiini kinnikiilutud piloot tuli sealt tangidega välja lõigata. Mis ometi juhtus? Kes vastutab?

(Peeter Võsa)

Kui on juhtunud nii traagiline õnnetus, hakkab aeg käima teist sammu inimestel, keda see lähedalt puudutab. Aeg ei seisa paigal mitte jõude ja ootavalt nagu kell, mille patareid on tühjaks saanud, vaid pinge all nagu kell, mille hoogsalt liikuvaid seiereid püüab kellegi käsi jõuga peatada.

Ehk on see üks põhjus, miks kõik need lennuõnnetusest pääsenud, kellega Õhtuleht ühendust võttis, ei soovinud aastatetagusest tragöödiast rääkida.