Dubais vägistamise ohvriks langenud 25aastast inglannat Zara-Jayne Moisey’t tabas tõeline šokk, kui sealne politsei ta vahi alla võttis, süüdistatuna abieluvälises seksis. Halvimal juhul ähvardas teda kividega surnuks loopimine. Nüüd on õudus siiski möödas ja naine sai süüdistustest priiks, vahendab ajaleht The Sun .

Ajalehe The Sun andmetel on kannatanu küll abielus, kuid 2014. aastal sõlmitud liit Paul Edwardsiga lagunes selle aasta algul. Just seetõttu loobus Zara-Jayne Moisey ka tulusast tööst IT-spetsialistina ja otsis lohutust reisimisest.

Dubais kehtivad šariaadiseadused ja nende rikkumise eest ähvardas vägistatud naist pikaajaline vanglakaristus või halvimal juhul koguni kividega surnuks loopimine.

22aastasel David Butlinil ja 24aastasel Louis Harrisel, keda Zara-Jayne Moisey vägistamises süüdistas, lubasid Dubai võimud sõita tagasi Inglismaale. Dubai uurijad vaatasid ka üle ühe väidetava vägistaja nutitelefonis jäädvustatud suguakti ja leidsid, et see toimus kolme poole (kahe mehe ja naise) vastastikusel kokkuleppel.

Zara-Jayne Moisey päästis sõna otseses mõttes surmasuust tänu vanemate kiirele tegutsemisele. Tema Cheshire’is elav ema Sue Barber algatas portaali gofundme.com vahendusel korjanduse, et saada kokku Dubais kohtukuludeks nõutav summa. Abipalvet lugenud inimeste annetustest oli kogunenud lausa 30 646 naelsterlingit.

Vanemad tulid appi

Zara-Jayne Moisey isa Dave Barber sõitis eelmisel nädalal Dubaisse ja pöördus Dubai emiiri ja Araabia Ühendemiraatide peaministri Muhammad bin Rashid Al Maktumi poole palvekirjaga vabastada tütar kriminaaluurimise alt.

"Palun andestage minu väikesele tüdrukule, et ta saaks tagasi pöörduda perekonna juurde. Ma tean, et teie kui isa mõistate meie tundeid," palus Dave Barber emiiri. Olgu lisatud, et viimasel on koguni 16 last: seitse poega ja üheksa tütart.

Araabia Ühendemiraatide võimud otsustasidki Zara-Jayne Moisey süüdistamisest loobuda. Briti heategevusfondi Charity Detained arvates aitas võimude niisugusele otsusele jõuda tugev rahvusvahelise avalikkuse surve.