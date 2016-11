Slovakkia valitsusjuht Robert Fico arvustas karmilt Euroopa Liidu kehtestatud Venemaa vastaseid sanktsioone ja kiitis Donald Trumpi presidendikssaamist ning Visegrádi riike. "Esitasime sanktsioonide kehtestamisele selged vastuargumendid. Kellel on neist [=sanktsioonidest] kasu? Viimase ühe-kahe aastaga on Slovakkia ja Venemaa kaubavahetus vähenenud 30 protsenti. Kellele on see hea? Kellele kasulik? Kas sanktsioonide tõttu muutub Venemaa suhtumine Ukrainasse? Ei muutu. Ainus, mis loeb, on Minski kokkulepe. Sanktsioonid on arutud, kuid EL peab jääma ühtseks. Sellises olukorras võib öelda, et mulle ei meeldi, olen vastu, kuid ELi ühtsuse tõttu ei või hakata vastu enamusele," ütles Fico teisipäeval Bratislavas Komenský ülikooli õigusteaduskonnas peetud konverentsil "Visegrádi nelik ja ELi tulevik".

Visegrádi riikidest rääkides toonitas Fico: ELis kehtib üks seadusepügal, mis ei jäta väiksele riigile võimalust oma huve kaitsta, kuid teatud riikide ühtehoidmine on loomulik, ja jääbki selliseks. "Just seepärast on Visegrádi neliku tähtsus tohutu, nimelt esindab see mitte üksnes 5,5 miljonit slovakki, vaid ka tšehhe, ungarlasi ja poolakaid.

Kui loeme nad kokku, esindab Visegrádi nelik 65 miljonit inimest, kelle arvamust tuleb kuulda võtta. Ma ei oska kujutledagi, et Slovakkia saaks oma huvide eest seista kuidagi teisiti kui üksnes Visegrádi neliku raames," ütles Fico. Tund aega kestnud arutelul üliõpilastega tuli jutuks ka hiljuti USA presidendiks valitud Donald Trump. "Mis see meie asi on, keda valitakse presidendiks Ameerika Ühendriikides? See on asjaomase riigi valijate asi. Kui Donald Trumpi valimislubadused teoks tehakse, siis võivad ka USA ja Venemaa suhted saada uue sisu. Praegu on need erakordselt pingelised, see pole aga hea kellelegi. Vaja oleks palju suuremat tasakaalu," tõdes valitsusjuht. Fico hinnangul võib Trumpi presidendikssaamine tuua kaasa Euroopa tugevnemise, kirjutas Slovakkia ungarikeelne internetiväljaanne Hírek.