Nüüd on Lichtman tulnud välja uue ennustusega, mida professori varasemaid prognoose teades tuleks kindlasti tõsiselt võtta. Nimelt teatas Lichtman, et Trump ei jää presidendiks oma ametiaja lõpuni, vaid teda ähvardab impeachment.

Professor on rääkinud ka sellest, mis põhjustel võib Trump oma ametikohast ilma jääda: kõigepealt on ta juhitamatu ja ettearvamatu, teiseks on ta ainus USA president, kel pole riigiteenistuses mingeid kogemusi.

Ta võib ohtu seada riigi julgeoleku või sooritada tegusid isiklikuks rikastumiseks, mis viskab poliitikutel lõplikult kopsu üle maksa.

"Ettekuulutusprofessorina" tuntud Lichtmani arvates on Trump jokker. Lichtman pole nõus paljude ekspertide väitega, et Trumpil ei saa presidendina olema kuigi palju võimu.

Professor on veendunud, et Trump võib määrata paljudele tähtsatele ametikohtadele oma mehi ja vabariiklased, kelle presidendikandidaat Trump oli, ei suuda enam kõike kontrolli all hoida ja on vihast lõhkemas.

Seetõttu algatavad vabariiklased ise oma presidendi tagandamisprotsessi ja soovivad ta asendada asepresidendi Mike Pence’iga, keda peetakse sirgjooneliseks, konservatiivseks ja vabariiklaste kontrolli all olevaks meheks.

Muide Lichtman pole ainus, kes ennustab Trumpile peatset impeachment’i. Nii on seda pidanud tõenäoliseks näiteks ka ajalehe The New York Times politoloog ja kolumnist David Brooks.