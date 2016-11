Keskerakonna esimees ja vastne peaminister Jüri Ratas kinnitas ETV "Pealtnägijale“ antud intervjuus muu hulgas Keskerakonna tõsiseid probleeme. Ratas ütles, et Keskerakond on peatanud kõikide advokaatide tellimused erakonna, sh Edgar Savisaare poolt ning ei kavatse kohtulikult karistatud liikmetele läbi sõrmede vaadata. Ratas kinnitas "Pealtnägijas", et Keskerakonnal on hetkel tõsised probleemid, mis on seotud rahastusega ja teatud reklaamidega, mille puhul kohus on öelnud, et tegemist on avaliku sektori raha kasutamisega. Samas kinnitas Ratas telekaamerate ees, et erakond saab probleemidega hakkama, "aga muidugi on sellel oma hind“. Ratas ütles, et ei ole kuulnud Savisaare lindistusi, kus viimane räägib kõigest n.-ö lahtise tekstiga. "Arvestades selle protsessi pikkust peab valmis olema kõige halvemaks,“ sõnas Keskerakonna esimees.

Ratase sõnul auesimehe pakkumine Savisaarele tehtud, "aga kui ei ole võimalik temaga telefoni teel suhelda, olgu siis nelja silma all või kuue silma all, siis ei ole mõtet sellest pakkumisest enam väga palju rohkem rääkida“.

Kas Edgar Savisaare advokaati jääb erakond edaspidi kinni maksma? "Me oleme peatanud kõikide advokaatide tänased tellimused erakonna poolt, sh ka Edgar Savisaare poolt. Seda ressurssi meil erakonna eelarves 2016. aastal ei ole olemas,“ ütles Ratas. Ratase sõnul maksab erakond Savisaare eest autorenti, autojuhi palgatasu ja kütuse eest. Keskerakonna esimees ütles, et kindlasti kavatsetakse neist liikmetest, kellel on kehtivad kriminaalkaristused, erakonna ridu puhastada. "Ei ole sellist võimalust, et Keskerakonnas oleksid kriminaalselt karistatud inimesed, et Keskerakond vaatab neile läbi näppude,“ ütles Ratas. Kas Krimm on okupeeritud või ei ole? "Jah on,“ sõnas Ratas ja lisas: "Ma mõistan ajakirjandust ja ma mõistan avalikkust, et ükskõik, mis intervjuud Jüri Ratas annab, ta peab ütlema teatud stamplause: et osa Ukrainast, Krimm on okupeeritud. Ta peab ütlema lause, mis on seotud protokolliga. Ta peab ütlema laused, mis on seotud Gruusiaga jne. Ma ei pane seda pahaks ja ma mõistan seda, sest Keskerakond on üks tavaline Eesti erakond, kes seisab selle eest, et Pika Hermanni tornis lehvib lipp ka järgnevad 25, 50, 100 aastat, mille värvid on sini-must-valge.“