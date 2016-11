Täna avalikustas TV3 "Seitsmesed uudised" video, kus ühistranspordis laps emale karme roppusi röögib ja ei rahune. Õhtuleht uuris MTÜ Lastekaitse liidult, kuidas sellises olukorras peaks käituma teised reisijad. Ja seda, kuidas hätta sattunud vanem ja laps üksteisega suhted korda võiksid saada. MTÜ Lastekaitse liidu kommunikatsioonijuht Grete Landsoni sõnul on video filmitud kaugelt ja osaliselt hägustatud, mis teeb olukorra mõistmise keerulisemaks. "Seega me tegelikult ei tea, mis toimus kohapeal enne ja mis viis sündmusteni filmimise hetkel," lisab Landson, et video põhjal jääb selgusetuks ka lapse iga - kas tegu on lasteaia- või koolilapsega.

"Nendime, et videos lapse poolt kasutatud sõnavara ei olnud kindlasti eakohane. Lapse poolt kasutatav sõnavara on selge märk võimalikest probleemidest lapse kasvukeskkonnas, mistõttu on sellistes olukordades oluline teavitada hädasolevast lapsest Lasteabi ööpäevaringsele telefonile 116111," soovitab ta.

Landson selgitab, et hea kasvukeskkonna aluseks on kindlasti lapse ja vanema omavaheline usaldusväärne suhe, kuid videos on tunnete väljendamisega hädas nii laps kui ka täiskasvanu. Kuidas tuleks käituda? "Rõhutame, et täiskasvanu peaks säilitama suhtes juhtiva poole ja saavutama kontakti sõnadega. Soovitame alati lähtuda lapse tunnetest ja tasemest. Kui last ärritavad ja viivad endast välja ootamatud muutused päevakavas, võiks täiskasvanu sellega arvestada ja rääkida lapsega eelseisvast nagu plaanitud kodust väljaminek, bussisõit, väljumine konkreetses peatuses, juba varem - kas hommikul või isegi eelneva päeva õhtul," jagab kommunikatsioonijuht nõuandeid. Kui vanem tunneb, et jääb hätta ja laps kaotab sageli enesevalitsuse, leiab vanem tuge nii lastepsühhiaatrilt kui ka -psühholoogilt. Kasuks tuleks ka uurida lapse suhteid kaaslaste ja täiskasvanutega, millest saab paremini aimu, kui rääkida lasteaiaõpetaja, klassijuhataja, treeneri või huviringijuhiga. Kui vanem on lapsega hädas, siis on võimalik oma oskusi lapse suhtes rahumeelselt kehtestamiseks õppida ka tasuta vanemaharidusprogrammides. Sinna saab vanema suunata vanema soovil ja vajadusel elukohajärgne lastekaitsetöötaja. "Programmis "Imelised aastad" õpetatakse grupitöö meetodil situatsioone arutades muu hulgas ka keerulistes olukordades rahulikuks ja juhtivaks jääma," täpsustab Landson.