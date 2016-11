Tänane Kanal 2 saade "Saladused“ toob televaatajate ette ajastutruu loo nõukogude aja võimust ja viletsusest, kus isikliku kasu nimel reedeti põhimõtted ja lähikondsed.

Aasta on tänasel "Saladuste“ lool 1951 ning tegevuspaigaks teater, kus peale etendust arenenud sündmusi on hommikuks üks näitleja arreteeritud ning äraandja võib olla ükskõik kes peategelase neljast kolleegist. Lugu jutustab juba 80aastane Heljo, kellel nüüd sealsamas teatrisaalis kõik sündmused peas lahti hargnevad. Ta mäletab selgelt päeva, mil laval oma kolleegidega "Libahunti“ mängisid.

Lahkarvamused olid tihedal tööperioodil kerged tekkima, lisaks toetasid seda kõike ka ärevad ajad. Ja siit hargnebki keeruline lugu, kuhu on segatud salasuhted, kannatamine, truudus parteile ja isiklikud huvid. Kes on kes, keda usaldada ja keda mitte - kõik see saab selgeks Heljo peas nüüd 65 aastat hiljem, mil ta loole tagasi vaatab.