Tänavused Eesti teaduse populariseerimise auhinnatseremoonial Eesti Rahva Muuseumis sai Tiiu Silla nimelise elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest Tiit Kändler.

Tänasel teaduskommunikatsiooni konkursil esinedes toonitas Tiit Kändler, et teadusest rääkides on oluline silmas pidada tausta, teadmisi ja teravmeelsust. “Taustata teaduslugu on nagu ühe tiivaga varblane, mis sööb küll, aga ei lenda,” sõnas Kändler konverentsi avaettekandes.

Eesti teaduse populariseerijate hulgas on teaduskirjanik ja teadusajakirjanik Tiit Kändler märgilise tähendusega. Teaduse populariseerimisega on Tiit Kändler tegelenud üle 20 aasta, pärast ligi paarikümneaastast tegevust füüsikuna, edastas Eesti Teadusagentuur. Teadustaust ning lähedane tööalane suhtlus väljapaistvate teadlastega on andnud talle edukaks populariseerimistegevuseks ülivajaliku taustatunnetuse.